Continua l’attività di controllo straordinario del territorio condotta dalla Questura di Reggio Emilia attraverso anche specifici servizi interforze disposti dal Questore. Il personale della Questura di Reggio Emilia impiegato, unitamente alla Polizia municipale, ha disposto la chiusura di un ristorante cinese ubicato in viale Montegrappa 25. Gli operatori, intervenuti sul posto a seguito di segnalazione al 113 da parte di un cittadino, hanno constatato la presenza all’interno del locale di persone impegnate a consumare la cena in violazione delle misure previste per la cosiddetta “Zona Gialla”.

Ponendosi così in continuità con l’attività in precedenza e costantemente svolta al fine di accertare il rispetto delle disposizioni vigenti per il contenimento della diffusione del Covid-19, il personale ha proceduto a sanzionare le persone presenti e a disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni.

Sempre nella serata di ieri e nell’ambito dei servizi straordinari del territorio intesi a riconsegnare alla città ed ai suoi cittadini le aree maggiormente degradate sotto forma di luoghi più sicuri e sani, personale della Polizia di Stato ha rinvenuto della sostanza stupefacente di tipo cocaina in possesso di S.I, 25enne di nazionalità italiana. Il ritrovamento della sostanza è avvenuto durante il controllo dell’autovettura su cui viaggiava il giovane il quale, al momento dell’accertamento, consegnava spontaneamente agli operatori della sostanza stupefacente di tipo cocaina che veniva sottoposta a sequestro. S.I. è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale a cui è seguito il ritiro della patente di guida. La vicenda è passata al vaglio dalla Squadra Mobile per le indagini del caso.