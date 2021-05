La sede vaccinale di Carpi amplia ancora i suoi spazi per garantire la migliore accoglienza possibile alle persone che si vaccinano contro Covid-19.

Sono stati eseguiti nella mattinata di oggi i lavori per installare davanti alla tensostruttura vaccinale (inaugurata lo scorso 22 aprile) un gazebo per l’attesa dei cittadini, consentendo un riparo dal sole estivo e da eventuali piogge. Il gazebo, di 12 metri per 12, è stato messo a disposizione gratuitamente all’Azienda Usl di Modena dalla Fondazione Campori di Soliera con la collaborazione delle amministrazioni comunali del Distretto sanitario e della Protezione civile.

I volontari della Protezione civile hanno installato questa mattina la nuova struttura con la collaborazione dell’Ufficio tecnico dell’Azienda Usl. Dopo aver terminato la stesura dello stabilizzato, le operazioni sono andate avanti con il montaggio. Successivamente, previa verifica da parte dell’Ufficio tecnico Ausl, il gazebo sarà aperto ai cittadini e dotato di sedute per attendere l’ingresso nell’area vaccinale.