Ieri, 20 maggio, sono stati 10.034 i cittadini vaccinati dall’Azienda Usl di Bologna. Un nuovo record di vaccinazioni, ottenuto grazie al lavoro di tutti gli hub vaccinali della città a partire da Fiera e Unipol Arena, cui si aggiungono i 23 punti presenti nei distretti del territorio, tra i quali il Pala Yuri inaugurato proprio ieri. Il 43% delle somministrazioni è stato eseguito nei due grandi hub dell’Azienda Usl di Bologna. Rilevante anche il contributo dei Medici di medicina generale che hanno somministrato il 7,3% delle dosi.

“Un traguardo importante, frutto del lavoro di squadra e dell’efficienza della macchina organizzativa – commenta Paolo Bordon, Direttore Generale dell’Azienda Usl di Bologna – Risultati come questi testimoniano ciò che sappiamo garantire, se supportati dalle adeguate consegne delle dosi di vaccino”.

“Ringraziamo tutto il personale sanitario, amministrativo e volontario, e i responsabili di Distretto che consentono di garantire la continuità e la tabella di marcia come indicato dalla struttura commissariale” commenta Lorenzo Roti, Direttore sanitario dell’Azienda Usl di Bologna e coordinatore della campagna vaccinale.

Dal 9 aprile, data in cui la struttura commissariale ha fissato gli obiettivi minimi per tutte le Regioni (ripartiti a loro volta tra le Aziende sanitarie locali), l’Azienda Usl di Bologna ha vaccinato il 2,8% in più di quanto richiesto, contribuendo al 21% delle vaccinazioni totali erogate in l’Emilia-Romagna nello stesso periodo.

In particolare, nelle ultime due settimane sono state somministrate quasi 96.000 dosi di vaccino, con un picco di oltre 50.000 vaccinazioni registrate tra il 7 e il 13 maggio.