Per consentire il passaggio della tredicesima tappa “Ravenna-Verona” del 104esimo Giro d’Italia, che si svolgerà venerdì 21 maggio, sarà necessario chiudere, sulla Diramazione per Ravenna, gli svincoli di immissione sulla SS16 adriatica in direzione di Ferrara, per chi proviene da Ravenna città e dalla A14 Bologna-Taranto, dalle 11:00 alle 13:00 e comunque fino al termine del Giro. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.



