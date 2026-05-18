Domenica green il 24 maggio a San Felice sul Panaro

“Obiettivo ambiente. Domenica green” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà a San Felice sul Panaro, domenica 24 maggio, presso Mediplants in via Perossaro, 187.

Si comincia alle 10 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Ambiente, clima, futuro” a cura del Photoclub Eyes. Sempre alla 10, apertura dello stand, mercatino per ragazzi “Riuso Felice”, a cura dell’associazione “Crescere Insieme” di San Felice sul Panaro. Alle 11.30, apertura dello stand gastronomico a cura di Pro Loco San Felice e pizzeria Rapsodia. Alle 14.30 tavola rotonda: “Zero sprechi, infinte possibilità” con il professor Davide Montenegro. Alle 16, tavola rotonda: “Il territorio a passo lento” con il relatore che sarà un rappresentante del gruppo Natura Cavallo. Alle 18, la scuola di danza Arckadia presenta coreografie di danza, ispirate alla musica country. Alle 18.30, concerto di musica country del gruppo Country Stars (Rossella Tranchida, Eugenio Polacchini, Matteo Minozzi, Luca Spaggiari, Matteo Carani), docenti della Fondazione scuola di musica “Andreoli”. Alle 18.30 aperitivo green. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Felice, con il contributo del Lions di Finale Emilia e San Felice, è a entrata libera e gratuita. Sarà possibile effettuare una visita guidata alla fattoria didattica su prenotazione al 327/8492724. «La giornata – spiega l’assessore alla Cultura Elettra Carr5ozzino –corredata da conferenze e attività varie si inserisce nel più ampio progetto di sensibilizzazione ed educazione ai temi ambientali che culminerà nel mese di ottobre nell’evento cine fotografico “Thunder Town. Choose your future”. Seguiranno altre domeniche Green e altre conferenze a tema ambientale».