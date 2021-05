Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire programmati lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 maggio, sarà chiuso lo svincolo 11 bis “Castenaso”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 “San Vitale”.



