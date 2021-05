Irregolarmente nuvoloso, con temporanee schiarite alternate ad addensamenti che potranno dar luogo a locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, più probabili in area appenninica e sulle pianure centro-orientali. Attenuazione di fenomeni e nuvolosità in serata. Temperature minime in diminuzione comprese tra 12 e 14 gradi; massime in aumento, con valori generalmente tra 21 e 23 gradi. Venti inizialmente deboli, localmente moderati, tra ovest e sud-ovest, con rinforzi dal pomeriggio sud-occidentali sulla Romagna ed in generale in serata sul crinale appenninico centro-orientale. Mare poco mosso, mosso al largo dalla tarda serata.

(Arpae)