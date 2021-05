Si trovavano liberi dal servizio nei pressi di un locale pubblico di Sant’Ilario d’Enza, quando hanno visto un giovane, noto agli stessi militari per essere assuntore di stupefacenti, che uscito di casa saliva a bordo di un’autovettura condotta da un amico e si allontanava. I due carabinieri in forza alla stazione di Sant’Ilario d’Enza, insospettiti per quanto osservato, balzano a bordo dello scooter in loro uso seguendo l’autovettura che alla periferia del paese, ai confini con il comune di Campegine, si fermava in un parcheggio. I due scendevano dall’auto recandosi in un vicino parco dove venivano raggiunti dai militari.

Alla vista degli operanti, subito qualificatisi quali carabinieri, quello che conduceva l’autovettura, poi identificato in un operaio incensurato 35enne di Castelnovo Sotto, si disfaceva di un involucro gettandolo tra le siepi. Il gesto per quanto rapido non passava inosservato ai militari che lo recuperavano accertando essere sostanza stupefacente del tipo hascisc per un peso di circa una decina di grammi. Nulla di illecito veniva rinvenuto in disponibilità dell’amico di Sant’Ilario d’Enza. Alla luce di quanto rilevato, terminate le procedure di identificazione i due venivano condotti in caserma per gli ulteriori accertamenti. Successivamente i militari procedevano a dar corso alla perquisizione dell’autovettura in uso al 35enne che si concludeva con esito negativo per poi estendere la stessa attività all’abitazione dell’uomo. E se in casa nulla di illecito veniva rinvenuto, diverso l’esito dei controlli ai locali del garage. Infatti all’interno di una valigetta i militari rinvenivano un pacchetto di sigarette con all’interno un grammo di hascisc, altro pacchetto di sigarette con 4 dosi dello stesso stupefacente del peso complessivo di circa 3 grammi e vario materiale per il confezionamento costituito da brandelli di cellophane dello stesso tipo di quello dove era confezionato lo stupefacente. La droga veniva sequestrata mentre l’insospettabile incensurato 35enne veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.