Tra i banchi dell’Istituto di Istruzione Superiore Belluzzi Fioravanti di Bologna, iniziano oggi la loro attività i primi Educatori alla salute della comunità scolastica, come previsto dal progetto sperimentale sviluppato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna a cui partecipano anche gli Istituti Comprensivi 11 e 12 di Bologna e l’IC di Ozzano dell’Emilia.

Più volte a settimana, presso l’ambulatorio all’interno dell’Istituto, sarà garantita la presenza di un professionista del team di progetto che incontrerà gli studenti per promuovere buone pratiche di salute e stile di vita, fornire informazioni utili sul proprio stato di salute, sui comportamenti preventivi da adottare per non correre rischi, ma anche offrire assistenza di base e orientare ai servizi sanitari opportuni, oltre ad effettuare interventi di promozione della salute nelle classi.

I professionisti che rientrano nel progetto potranno comprendere diversi profili professionali tra cui infermiere, educatore, assistente sanitario, psicologo, sociologo, con competenze nell’ambito della sanità pubblica nei contesti di comunità.

Tra i compiti principali l’educazione e la promozione della salute nella comunità scolastica sui temi più caldi come la prevenzione del contagio da Covid-19 e la gestione dei casi positivi in accordo con i referenti covid scolastici, ma anche il contrasto alle dipendenze e alle forme di maltrattamento e violenza, il supporto nell’educazione alla salute sessuale e alle relazioni di genere, senza dimenticare la salute mentale, le malattie croniche, la disabilità, il sovrappeso e la sedentarietà dei giovani studenti.

I primi obiettivi della sperimentazione vedranno il team, supportato dal servizio di Promozione della salute del Dipartimento di Sanità Pubblica, impegnato nella ricognizione dei bisogni di salute della comunità scolastica per definire il profilo di comunità dell’Istituto e iniziare la formazione di un gruppo di studenti individuati come educatori tra pari per la diffusione dei comportamenti di salute secondo la metodologia della peer education tra i ragazzi, già consolidato negli anni passati. Le stesse attività saranno avviate anche nelle altre scuole della rete.

Screening covid all’IIS Belluzzi Fioravanti con il mezzo mobile

Venerdì 7 maggio, contestualmente alla presentazione del progetto, il mezzo mobile del Dipartimento di Sanità Pubblica fa tappa all’IIS Belluzzi Fioravanti, per effettuare tamponi molecolari su base volontaria agli studenti e al personale scolastico.

La popolazione scolastica della rete delle scuole dell’IIS Belluzzi-Fioravanti comprende quasi 2.000 persone tra studenti e personale scolastico.

L’iniziativa rientra tra gli interventi di screening preventivo nelle aree con elevata circolazione del virus eseguiti in queste settimane. Infatti, l’area in cui è presente il plesso scolastico ha mantenuto un tasso di incidenza settimanale superiore alla media aziendale durante il mese di aprile.