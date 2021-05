Prenderà il via domenica 9 maggio il ciclo di escursioni “Vezzano la tua valle”. Il primo appuntamento sarà la camminata tra Pecorile e Casola-Canossa, alla scoperta del monumentale filare di querce e delle spettacolari fioriture di stagione.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Vezzano, è promossa in occasione della Festa della Mamma come “camminata della salute” in collaborazione con LILT Reggio Emilia e ProNatura. E’ richiesto di indossare un indumento rosa (maglietta, sciarpa ecc…) come sostegno simbolico alle campagne di prevenzione della Lilt.

Il ritrovo sarà alle 8.45 al parcheggio nel centro di Pecorile per la compilazione della modulistica – iscrizione, liberatoria e autodichiarazione covid. La partenza sarà alle 9.

Ai partecipanti è richiesto l’utilizzo di scarpe e bastoncini da trekking, oltre a portare co loro la mascherina, che potrà essere abbassata nel corso del cammino durante il quale verrà mantenuto il distanziamento interpersonale.

Le camminate saranno a numero chiuso a causa delle regole imposte dalla pandemia e quindi la prenotazione sarà obbligatoria chiamando, o inviando un messaggio con whatsapp il numero 334.6237451.

Vezzano la tua valle è un programma di passeggiate di grande attrattiva e facile accesso, adatte anche a nuclei familiari, in località d’interesse escursionistico, ambientalistico e storico. Le camminate sono condotte da guide escursionistiche che illustreranno ai partecipanti i luoghi attraversati. La partecipazione è gratuita.