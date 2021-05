Un dj italiano originario di Modena, Davide Masitti, 49 anni, in arte ‘Dafrikkyo’, noto a livello internazionale come veterano della musica elettronica, è morto martedì scorso con una coltellata al fianco, risultata fatale. Lo riporta Il Resto del Carlino. Le autorità francesi hanno aperto un’inchiesta per omicidio volontario e la compagna Anna, 38 anni, originaria di Trieste, sarebbe in custodia giudiziaria. Nessun cenno al movente da parte della procura di Bordeaux, mentre la donna avrebbe respinto ogni accusa spiegando che Davide si è ferito da solo.

La tragedia è avvenuta nel sud-ovest della Francia in un piccolo comune del Dipartimento della Gironda, Saint Michel de Castelnau, dove il dj si era trasferito, con il primogenito di 9 anni e la figlia di 3, due anni fa per proseguire la sua corriera musicale. L’allarme ai soccorritori è stato dato martedì sera verso le 23.30. Intanto, nella Bassa modenese a San Giovanni, piccola frazione di Concordia, i famigliari del dj non credono all’ipotesi che sia stata la compagna a ferire a morte il dj: “Lo escludiamo categoricamente”.