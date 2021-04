Incrementare la sicurezza stradale riducendo i veicoli che viaggiano senza la copertura assicurativa e con la revisione scaduta, rientrano tra gli obiettivi delle pattuglie del comando di Polizia Stradale di Reggio Emilia.

Per fronteggiare una sempre maggiore presenza di veicoli posti in circolazione privi della copertura assicurativa, la Stradale reggiana ha in dotazione un dispositivo denominato “Street control” che, grazie ad una sofisticata telecamera, è in grado di elaborare e indicare in tempo reale agli agenti, se il veicolo risulti provvisto o meno di copertura assicurativa nonché della revisione regolare.

Proprio durante un servizio con lo “Street control”, una pattuglia veniva allertata della presenza di un veicolo il quale risultava privo di copertura assicurativa.

Gli agenti dopo aver effettuato i controlli, hanno appurato come l’autovettura Lancia Ypsilon fosse stata posta in circolazione non solo con copertura assicurativa scaduta ma come il veicolo fosse già stato controllato sia a Scandiano che a Carpi, già privo di copertura assicurativa, e per tale motivo sottoposto alla misura del sequestro amministrativo. Perciò il veicolo veniva nuovamente sequestrato ed affidato al soccorso stradale per la confisca ed applicata una sanzione fino a € 1732,00 con la decurtazione di 5 punti sulla patente di guida.

Il comando di Polizia Stradale, anche in virtù di quanto appurato, continuerà la propria azione per contrastare quanto più possibile la circolazione di veicoli privi della copertura assicurativa, nella consapevolezza della pericolosità che tali comportamenti vengono ad arrecare, anche in occasioni di incidenti stradali con conseguente difficoltà in ambito risarcitorio.