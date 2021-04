Ducati e le Rappresentanze Sindacali siglano un nuovo accordo che introduce importanti novità, con lo scopo di valorizzare ulteriormente i dipendenti dell’Azienda e il loro lavoro.

Il nuovo accordo prevede cambiamenti in merito al premio di risultato e al premio di team 2020, l’ingresso di nuovi lavoratori e l’avvio – per la prima volta nella storia di Ducati – del terzo turno nelle aree di assemblaggio veicolo e motore, per soddisfare l’aumento delle vendite garantendo i più alti standard di sicurezza per le persone.

Per raggiungere gli obiettivi di vendita la Casa motociclistica bolognese, in accordo con le sigle Sindacali, ha confermato 600 assunzioni a tempo determinato nell’area produttiva e stabilizzato a full time e a part time verticale 80 dipendenti. L’intento è quello di monitorare nel corso del 2021 l’andamento produttivo e ulteriori eventuali risvolti occupazionali. Tutto questo in un momento storico decisamente insolito, lanciando così un segnale forte di speranza e di ripartenza.

Nell’ultimo anno, Azienda e Sindacato hanno agito attraverso un costante confronto, prendendo una serie di accordi con l’obiettivo comune di salvaguardare il patrimonio industriale e tutelare i dipendenti.

“Sono molto contento che abbiamo inviato un chiaro segnale di impegno, soprattutto in questi tempi difficili. I nostri dipendenti hanno dimostrato un alto grado di flessibilità e di responsabilità nel corso dell’ultimo anno e vorrei esprimere per questo i miei più sinceri ringraziamenti. Abbiamo anche dato una prospettiva ai nostri nuovi colleghi consolidando l’assunzione di 80 dipendenti. Questi risultati non sono scontati, ma sono il frutto di discussioni costruttive e fiduciose con i sindacati.” ha dichiarato Sebastian Patta, Direttore Risorse Umane Ducati.

Ducati ha saputo rispondere rapidamente all’evoluzione dello scenario imposto dalla pandemia, portando avanti il business e garantendo il mantenimento dei posti di lavoro. Da subito è stato potenziato il ricorso allo smart working, introdotto in fase di sperimentazione già nel 2018, per tutti gli impiegati lasciando spazio e garantendo sicurezza ai lavoratori in presenza legati alla produzione e alle aree tecniche di sperimentazione. È stata avviata la digitalizzazione di quasi tutti i processi, tra cui gli eventi interni e la formazione, permettendo ai dipendenti di continuare a vivere l’Azienda, a dialogare con i colleghi e ad accrescere le proprie competenze.

Già dall’inizio di marzo 2020, anticipando quanto poi previsto dai protocolli nazionali per la sicurezza sul lavoro, è stata costituita una Task Force Covid-19 alla quale partecipano anche le RSU e RLS che, riunendo competenze trasversali, ha garantito metodo, sensibilità e comunicazione costante e trasparente con i dipendenti. In Azienda sono state lanciate finora quattro campagne di screening su base volontaria, offerte a tutta la comunità aziendale gratuitamente, per avere una mappa epidemiologica dell’azienda e difendere la salute delle risorse.

Il continuo dialogo tra Ducati e Rappresentanze Sindacali ha permesso, anche in un periodo complesso come quello dell’ultimo anno, di generare i livelli più alti di sicurezza, potenziare i diritti individuali, favorire l’occupazione e rilanciare il business dell’Azienda grazie al ruolo centrale delle proprie persone.