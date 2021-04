È il momento di sostenere le attività produttive con ancora maggior vigore, per imboccare la via di uscita dalle difficoltà economiche imposte dalla pandemia.

L’insieme di strumenti schierato dagli assessorati Attività Produttive e Bilancio e Tributi del Comune di Castenaso è destinato ad aumentare, ma è già sostanzioso: spazi temporanei gratuiti per l’estate 2021, modifiche al canone strutturale permanente, utilizzo gratuito dell’app di promozione commerciale Be Local; e ancora, confronto con gli ambulanti per allungamento degli orari o nuove giornate di mercato sperimentale; e poi un rinnovato tavolo operativo tra Comune, Pro Loco, i Comitati commercianti, il gruppo Valore Castenaso per lanciare una fruttuosa collaborazione per gli eventi estivi.

Le occupazioni di suolo pubblico, intanto. Per il 2021 sarà gratuito fino al 30 giugno secondo le norme nazionali. Ma in attesa di nuove indicazioni dal Governo, la volontà di Piazza Bassi è quella di accogliere ogni necessità di possibili spazi ulteriori all’aperto, rendendo la possibilità gratuita per sostenere la ripartenza delle nostre attività.

Poi cambia in senso strutturale il regolamento del canone unico patrimoniale: si permette a chi è titolare di una concessione permanente di ampliare i propri spazi fino al 100% con un canone ridotto del 50%. Una misura importante, che nelle previsioni dell’Amministrazione, potrebbe stimolare gli investimenti in misura considerevole.

Il concetto, illustrato dal vicesindaco e assessore alle Attività Produttive Pier Francesco Prata e dall’Assessore al Bilancio e Tributi Stefano Grandi è «raddoppi gli spazi, paghi la metà». «Teniamo insieme il sostegno gratuito e immediato per tutti, come fatto nel 2020, legato alle norme che permettono l’attività solamente all’aperto — spiega Prata —. Inoltre promuoviamo un cambiamento strutturale per ampliare la sinergia con le attività del territorio, creando accordi personalizzati per collaborazioni su eventi e cura del decoro urbano».

A sostegno delle imprese è già attiva anche Be local: un’applicazione per smartphone che sbarca anche a Castenaso con l’intento di dare nuova energia ai commercianti colpiti dalla crisi, mettendo in rete le piccole attività locali per permettere loro di vendere on-line in modo semplice e immediato.

Nessuna commissione da parte del negoziante, al contrario di quanto avviene con con i grandi colossi dello shopping on-line, ma un piccolo canone di “affitto” che a Castenaso è stato azzerato grazie a un contributo del Comune per renderlo totalmente gratuito ai commercianti.

Per gli ambulanti dei nostri mercati e mercatini agricoli invece è iniziata la distribuzione di un questionario per raccogliere le loro necessità: il Comune ha ribadito la disponibilità a valutare allungamento di orari e anche mercati sperimentali in nuove giornate e nuove zone di Castenaso.

Nel rispetto dei protocolli e le norme di sicurezza, diviene possibile — e necessario — ripartire con le iniziative all’aperto: a cominciare dal sostegno della ristorazione locale, con la festa “Castenaso Summer”. Già molto apprezzata dai cittadini nel 2020, si è distinta come iniziativa unica in tutta la provincia, ideata dallo straordinario gruppo di giovani di Valore Castenaso, in collaborazione con Pro Loco e le realtà ristorative del territorio.