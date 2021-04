8 mila 500 vaccini anti-COVID al giorno. E’ l’obbiettivo bolognese del piano vaccinale governativo, che per l’Emilia Romagna vale 42 mila punture giornaliere.

Per raggiungerlo, dal 29 aprile, alla rete dei punti vaccinali in area metropolitana si aggiungerà il nuovo hub presso l’Unipol Arena, a Casalecchio di Reno, una struttura di 2 mila metri quadrati, messa a disposizione dell’Azienda Usl di Bologna dal Gruppo Sabatini,

L’hub sarà il riferimento vaccinale per il Distretto sanitario Reno-Lavino-Samoggia, in rete con tutti i punti di vaccinazione dell’Azienda Usl di Bologna.

Ad inaugurarlo ufficialmente, alle ore 18, Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la salute Regione Emiia-Romagna.

Previsto un punto stampa.

Tutti i numeri dell’hub vaccinale Unipol Arena

10 punti di registrazione e 10 dedicati all’anamnesi, con altrettanti box per la somministrazione del vaccini ed un’ampia area di osservazione post vaccinale, in grado di accogliere 100 persone.

64 operatori impegnati ogni giorno (su due turni)

• 20 medici per anamnesi

• 10 infermieri per vaccinazioni

• 10 medici specializzandi per vaccinazioni

• 20 amministrativi per registrazione

• 4 referenti Hub (2 medici + 2 coordinatori infermieristici).

2 mila vaccini somministrati giornalmente.

Giovedì 29 aprile, giornata inaugurale, l’hub sarà attivo dalle 12 alle 20.

Venerdì 30, invece, apertura pomeridiana dalle 14 alle 20.

L’attività riprenderà quindi regolarmente a partire dal 3 maggio, 7 giorni su 7, dalle 8.30 alle 19.30.

Come raggiungere l’hub vaccinale Unipol Arena

L’hub vaccinale si trova all’interno dell’Unipol Arena in via Fausto Coppi a Casalecchio di Reno.

E’ raggiungibile in treno, con la stazione Casalecchio Garibaldi Palasport a un minuto a piedi; in autobus con la linea Tper 85, fermata Casalecchio De Curtis; in auto, a 2 km dal casello autostradale Casalecchio A1, A13, A14.

L’Unipol Arena dispone di un’area dedicata a parcheggio di 50.000 mq, con 3 mila posti auto.