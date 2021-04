Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 12 “SS65 della Futa” e lo svincolo 10 “Zona Industriale Roveri”, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, gli svincoli 11bis “Castenaso” e 11 “San Vitale” saranno chiusi in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Giovanni II Bentivoglio, Via Galeazzo Marescotti, Via Villanova, Via Pederzana, Via dell’Industria, Via del Terrapieno.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 30 aprile alle 6:00 di sabato 1 maggio, sarà chiusa la stazione di Padova Zona Industriale, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna, Padova sud;

in uscita per chi proviene da Padova, Padova est, sulla A4, di competenza CAV Concessioni Autostradali Venete.