Da lunedì 26 aprile, grazie a una convenzione tra il Comune di Soliera e il Sinagi (Sindacato nazionale giornalai d’Italia), sarà possibile richiedere una serie di certificati anagrafici direttamente in edicola. Per ottenerli sarà sufficiente presentarsi presso una delle tre edicole del territorio comunale con un documento di riconoscimento e il codice fiscale, compilare il modulo di richiesta e corrispondere 1.50 euro all’edicolante per l’erogazione del servizio, oltre al pagamento della marca di bollo (16 euro), quanto questa è necessaria.

Gli esercizi aderenti sono l’edicola “Carta Canta” di via dei Caduti 193 (aperta dal lunedì al venerdì), l’edicola e tabaccheria Catia a Limidi in via Carpi-Ravarino 542 (aperta dal lunedì al sabato) e l’edicola Maggi a Sozzigalli in via Carpi-Ravarino 1840 (aperta anche la domenica mattina).

I certificati rilasciati dalle edicole sono i seguenti: Residenza, Stato di Famiglia, Residenza e Stato di Famiglia contestuale, Cittadinanza, Stato Libero, Esistenza in vita, Nascita, Matrimonio, Morte, autocertificazione di Stato di Famiglia e autocertificazione di Residenza.

Avviato da qualche anno in diversi Comuni italiani, di grandi, medie e piccole dimensioni, il servizio di rilascio certificati presso le edicole si è dimostrato particolarmente apprezzato perché consente talvolta di ottenere i documenti in modo più rapido, senza appuntamenti o file. Si tratta di un’opportunità particolarmente utile al cittadino in una fase ancora caratterizzata dalla limitazione degli accessi e dei contatti, in chiave di contrasto al Covid19, ma comoda anche in prospettiva futura perché permette di valorizzare e arricchire la gamma dei servizi delle edicole, in una fase in cui si vendono sempre meno quotidiani. Ovviamente il rilascio di certificazioni ed estratti presso le edicole offre solo una possibilità in più ai cittadini, che potranno continuare ad avvalersi degli tradizionali sportelli comunali Urp e anagrafici, oltreché delle modalità online.