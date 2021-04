Anche quest’anno l’emergenza sanitaria ci impone di festeggiare l’Anniversario della Liberazione in modo inconsueto: le iniziative si svolgeranno infatti prevalentemente online, senza presenza di pubblico e con una ridotta partecipazione delle autorità.

Il calendario eventi, predisposto con il coordinamento della sezione ANPI di Sasso Marconi, ha come tema principale l’“Imparare a Memoria”.

Il 25 Aprile è da sempre la giornata in cui facciamo esercizio di memoria e sarà quest’anno l’occasione per cercare nella nostra storia recente le vicende di chi, per varie ragioni, smise di andare a scuola molto presto e confrontarle con quelle dei giovani di oggi, a lungo privati della scuola in presenza. E così domenica 25 aprile. alle 12, sulla pagina Facebook di ANPI Sasso Marconi, saranno pubblicate le interviste doppie realizzate dai volontari di ANPI, in cui viene messa a confronto l’esperienza di chi ha dovuto rinunciare alla scuola per la guerra o altri motivi, e di chi oggi non può frequentare la scuola perché chiusa a causa della pandemia.

Le celebrazioni ufficiali sono in programma nel pomeriggio di domenica 25. Alle 15 la cerimonia istituzionale con il discorso del Sindaco Roberto Parmeggiani proposto in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Sasso Marconi. Nell’occasione il primo cittadino ricorderà il giornalista Roberto Morrione a dieci anni dalla scomparsa e dal suo ultimo discorso pubblico, l’orazione ufficiale che tenne proprio qui a Sasso Marconi in occasione del 25 Aprile 2011.

Seguirà l’omaggio ai Caduti presso il Giardino della Memoria alla presenza dei soli rappresentanti delle Istituzioni, mentre a deporre le corone sui luoghi degli eccidi si recheranno singolarmente i Consiglieri comunali.

Alle 16 i cittadini sono invitati a partecipare al flashmob “Strade di Liberazione” lanciato dall’ANPI Nazionale, deponendo un fiore in uno dei luoghi della memoria del territorio. Per individuare il luogo prescelto, si potrà utilizzare la mappa dei luoghi della memoria di Sasso Marconi realizzata dall’Associazione Interculturale ‘Polo Interetnico’ con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Borgonuovo, consultabile a questo link: bit.ly/3dzIvU8

Il calendario eventi avrà però un’anteprima venerdì 23 aprile, con la presentazione online del libro “Tracce. L’avarizia della storia”, dell’ex-sindaco di Sasso Marconi Gianni Pellegrini (ed. Pendragon, 2021). Dialogheranno con l’autore Antonio Bagnoli, direttore Casa editrice Pendragon, il sindaco Roberto Parmeggiani e Liliana Papandrea, Segretaria ANPI Sasso Marconi. Diretta Facebook alle 18.30 sulla pagina di ANPI Sasso Marconi.

Chiuderà il programma, martedì 27 aprile (ore 9) la premiazione degli studenti della scuola media che hanno partecipato al premio “Maestro Dino Betti”, scrivendo poesie e realizzando elaborati multimediali sul tema del razzismo e dell’esclusione sociale.