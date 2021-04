Su chiamata della Questura di Reggio Emilia il Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Reggio Emilia è intervenuto questa mattina per un infortunio sul lavoro avvenuto in un’Azienda agricola di via Aicardi in zona Corticella. Un uomo di 59 anni, dipendente di un’altra azienda del cremonese specializzata in abbattimento di bovini, è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco durante l’abbattimento di un animale, abbattimento che si effettua con pistola a colpo singolo specifica per l’attività. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Reggio Emilia in codice tre. Sono in corso gli accertamenti dei tecnici del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013