Nuvolosità variabile con nubi medio-alte temporaneamente più compatte sul settore centro-orientale e tratti di sereno più ampi su quello occidentale. Temporanei rasserenamenti nella sera con tendenza a un generale aumento della nuvolosità nella notte.

Temperature Minime senza variazioni di rilievo, con valori attorno a 3 gradi nei centri urbani ma prossime a zero gradi o di poco inferiori nelle aree rurali. Massime in leggero aumento con valori attorno a 14/15 gradi sul settore centro-occidentale e 13 gradi su quello orientale. Venti deboli in prevalenza nord-orientali con rinforzi sul mare, costa e crinali appenninici. Mare mosso.

(Arpae)