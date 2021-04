La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi fino al 31 maggio, per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di di rinforzo delle pile su due cavalcavia dell’Autostrada A22 del Brennero, su due strade provinciali in territorio di Rolo si viaggerà a senso unico alternato non continuativo, regolato da movieri, e con limite di velocità a 30 km all’ora. Si tratta della Sp 4, nel tratto denominato via Campogrande per una lunghezza di cantiere di circa 115 metri, e della Sp 44, nel tratto denominato via Porto, per una lunghezza di cantiere di circa 125 metri.

La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, venerdì 16 aprile, sulla Sp 38 Sant’Ilario-Sorbolo – in corrispondenza della zona artigianale Vecchia Puglia, fuori dal centro abitato di Gattatico – si viaggerà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico h24 e con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti si sono resi necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza lavori di estensione, rinnovamento e potenziamento della rete gas a media pressione per conto di Ireti.

