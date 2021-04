E’ disponibile sul sito internet dell’Unione dei Comuni, nella sezione “Amministrazione trasparente/ bandi di gara e contratti – atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori” la “Gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del Bocciodromo Comunale di Sassuolo sito in via Nievo 16.”

La durata del contratto è di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché richiede prestazioni omogenee non frazionabili. Non include i locali di somministrazione di bevande e alimenti di pertinenza del complesso del bocciodromo comunale che saranno aggiudicati mediante diversa procedura di gara secondo gli indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale.

Il valore dell’appalto è di € 97.418,03: € 92.500,00 quale corrispettivo a base di gara per i l quinquennio (pari a € 18.500,00 annui); € 4.918,03 quale entrate di terzi stimate per i l quinquennio (pari a € 983,61 annui): il valore è una stima e l’appaltatore nulla potrà pretendere in caso di minori entrate.

É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante Sater entro le ore 12 del 03/05/2021. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.