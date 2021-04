Confermato al 2021 l’allargamento di Via Lirone dalla Nuova Galliera al capoluogo con realizzazione di una nuova pista ciclabile (650.000 euro) e ridefinito l’importo dei lavori per l’allargamento di via Bondanello dalla Nuova Galliera al capoluogo con realizzazione di una nuova pista ciclabile (1.000.000 di euro). Prosegue inoltre l’attività di miglioramento dell’efficienza energetica della illuminazione pubblica, con uno stanziamento per l’anno corrente di 180.000 euro.

Inoltre, viene finanziato l’intervento di connessione della rete ciclabile di Castel Maggiore con quella di Bologna, tra Primo Maggio e Corticella: un intervento di minore impatto sotto il profilo finanziario (si tratta di poco meno di 30.000 euro), ma dal grande valore strategico e ambientale perché finalmente permetterà la connessione in sicurezza con il capoluogo della città metropolitana della Bicipolitana 6 (che prosegue fino a Galliera), delle reti realizzate con il bando periferie (in particolare da Trebbo di Reno) e della rete locale di Castel Maggiore.

Le misure sono state rese possibili dalla vendita di lotti di proprietà comunale siti in zona industriale, mentre la vendita di un alloggio ERP permetterà di ristrutturare la vecchia casa del custode del cimitero, ricavandone due alloggi da destinare ad emergenze residenziali.

Infine, sono stati stanziati cautelativamente 40.000 euro per l’abbattimento di opere edilizie abusive non recuperabili a fini di pubblica utilità, adempimento che dà seguito alla deliberazione del consiglio di febbraio scorso.

La Sindaca Belinda Gottardi commenta: “Una variazione di bilancio non ordinaria, quella di questo consiglio comunale: grazie all’alienazione dei lotti della zona industriale abbiamo potuto confermare l’impegno per le opere pubbliche, con una particolare rilevanza della connessione con la Nuova Galliera e con la mobilità ciclabile. Importante sotto il profilo dell’educazione civica anche l’abbattimento degli abusi edilizi: un messaggio chiaro e inequivocabile contro l’illegalità”.