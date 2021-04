Un’importante occasione per dare visibilità ad un tema importante come quello dell’autismo: questo il senso della partecipazione dell’Associazione Aut Aut alla trasmissione di Raiuno Storie Vere con Eleonora Daniele. L’appuntamento è per venerdì 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale dell’autismo.

“Non è la prima volta che siamo ospiti in tv – spiega Roberto Vassallo, presidente dell’associazione Aut Aut – ma di questo tema si parla sempre troppo poco. Cerchiamo di percorrere tutte le strade possibili per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo argomento: per questo l’invito in tv a Storie Vere è molto importante”. Vassallo parlerà anche del progetto che sta portando avanti per una nuova struttura sul territorio del comune di Casalgrande, un percorso che va avanti sotto la guida dell’Unione Tresinaro Secchia: “Dopo anni di impegno e battaglie, abbiamo un progetto per una struttura che darà sollievo a tante persone con disabilità. E’ un progetto che non va incontro solo al tema dell’autismo: la cooperativa il Nazareno sta effettuando una ricerca per valutare i bisogni di tutte le persone con disabilità sul territorio del comune di Casalgrande. Per le famiglie che hanno il problema di una persona affetta da autismo si tratta davvero di una grande speranza. Il progetto prevede che la nuova struttura non sia un ‘parcheggio’ per le persone con dei problemi, ma che al suo interno si svolgano veri progetti educativi e di vita. Certamente il tema del sollievo alle famiglie resta importante: in un periodo di lockdown, venire incontro al malato richiede uno sforzo straordinario. Io stesso mi sottopongo a lunghi viaggi quotidiani, anche migliaia di chilometri, per gestire le necessità di mio figlio Daniel: posso assicurare che non è semplice”.

“Questo percorso – conclude Vassallo – va avanti grazie all’unione di tante persone che hanno creduto in un sogno. Continueremo a mettere insieme tutte le forze per arrivare, dopo aver tanto seminato, a raccogliere il risultato”.