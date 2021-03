Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Serramazzoni, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato un settantunenne ritenuto autore di un furto di attrezzi da lavoro avvenuto in paese il 24 febbraio. Parte degli oggetti sottratti in quella circostanza sono stati rinvenuti nel corso di una perquisizione eseguita dai Carabinieri, che li hanno posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti. L’uomo dovrà rispondere dei reati di furto e ricettazione.



