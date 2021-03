Ieri intorno alle 18:00, due malviventi travisati da passamontagna di cui uno armato di pistola probabilmente giocattolo, hanno fatto ingresso all’interno del supermercato Eurospin in via Contarella, nella zona artigianale del comune di Scandiano e, sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare dal cassiere l’incasso ammontante a circa 800 euro; quindi si sono dileguati. Con l’allarme al 112 sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Scandiano che hanno avviato le indagini in ordine al reato di rapina aggravata. Le ricerche dei malviventi scattate immediatamente nella zona, non hanno consentito ai carabinieri di intercettarli.



