Nella giornata di domani, mercoledì 31 marzo, nella fascia oraria dalle 9 alle 17, saranno effettuati lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tangenziale Carducci nel tratto tra le uscite 8 e 9 in direzione Milano.

Per consentire l’intervento, all’altezza dei lavori le corsie di marcia sulla carreggiata saranno ridotte da due a una e la velocità di transito sarà ridotta a 30 chilometri orari.



