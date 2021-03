Sportelli automatici di ultima generazione sono stati installati nei giorni scorsi presso gli uffici postali di Vergato (foto), Gaggio Montano e Monghidoro, in sostituzione dei precedenti.

Disponibili tutti i giorni della settimana, festivi compresi, e in funzione 24 ore su 24, i nuovi ATM Postamat consentono di effettuare in maniera più veloce operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Sono dotati di monitor digitale touch screen a elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote in caso di atto vandalico e il sistema elettronico “antiskimming” per impedire la clonazione delle carte di credito.

Lo sportello automatico può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta tramite la carta Postamat e dai titolari di carte di credito dei più diffusi circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Il piano di sostituzione degli ATM Postamat conferma la capillarità della presenza di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che l’Azienda riserva per le realtà locali, in particolare quelle meno densamente popolate. L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.