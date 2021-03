Luci spente a Maranello contro gli sprechi energetici. Venerdì 26 e sabato 27 marzo, a sostegno delle campagne M’illumino di meno e Earth Hour, dalle 19 alle 22 verrà spenta l’illuminazione del Municipio e della rotatoria del centro, nell’incrocio tra via Claudia e via Abetone. Azioni che testimoniano l’adesione dell’amministrazione comunale all’iniziativa “M’Illumino di Meno” promossa dalla trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del risparmio energetico, e all’Earth Hour, giornata promossa dal WWF per una grande mobilitazione internazionale per incrementare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità da parte dell’opinione pubblica in tutto il mondo.

“Come amministrazione comunale aderiamo alla campagna di Caterpillar da diversi anni, e quest’anno partecipiamo anche all’iniziativa internazionale del WWF”, spiega l’assessore all’ambiente Elisabetta Marsigliante. “Spegnere l’illuminazione del Municipio e di un monumento molto conosciuto e amato come la rotatoria del Cavallino rampante sono interventi dal forte valore simbolico, che testimoniano l’attenzione della nostra comunità al risparmio energetico e della lotta agli sprechi. E’ un tema che ci vede impegnati in progetti e azioni concrete, dall’adozione delle borracce nelle scuole per ridurre la plastica alla programmazione di eventi pubblici “plastic free”. Un impegno che vede insieme l’amministrazione comunale, le associazioni e i cittadini di Maranello”.