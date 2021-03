La Cisl Emilia Centrale ricorda oggi Marco Biagi, il docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia ucciso dalle Br il 19 marzo 2002 mentre rincasava.

«La Cisl lo apprezzava e stimava, le sue idee restano per noi un punto di riferimento costante – afferma il segretario generale della Cisl Emilia Centrale William Ballotta –

Biagi era un sostenitore convinto del “dialogo sociale”, aveva colto le trasformazioni del mondo del lavoro per effetto delle nuove tecnologie e la necessità di una maggiore adattabilità della contrattazione alle esigenze della produzione, ma ponendo sempre al centro la persona umana, i suoi diritti, la dignità del lavoro.

Alla base del suo impegno c’era la consapevolezza che le dinamiche del lavoro devono essere governate dallo scambio libero e autonomo delle parti sociali.

Sosteneva – continua Ballotta – che il problema era (e rimane tuttora) l’insufficienza di strumenti per migliorare l’occupabilità: le politiche attive del lavoro, i servizi per l’impiego, la formazione permanente, l’alternanza scuola-lavoro, un uso appropriato e non utilitaristico dei tirocini da parte delle aziende.

Dobbiamo aprire un confronto che porti a un nuovo Statuto della persona nel lavoro. Questo non significa affidarsi a una legge calata dall’alto, ma aprire un cantiere di elaborazione e azione congiunta di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali, con il comune obiettivo – conclude il segretario generale della Cisl Emilia Centrale – di mettere al centro nuove tutele e responsabilità nell’era digitale».