In occasione del 21 marzo, Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia, il Comune di Castelfranco Emilia ha organizzato un’importante serie di iniziative con l’intenzione di porre, ancora una volta e senza soluzione di continuità, la lente d’ingrandimento su un tema di importanza prioritaria e ahinoi sempre di strettissima attualità.

“Il 21 marzo è una data importante perchè ci permette, attraverso il ricordo di vite spezzate, di riflettere sul valore della vita e di dare un peso specifico all’impegno che ciascuno di noi può e deve prendersi nella lotta alla mafia” ha dichiarato Francesca Capuozzo, Assessore alla Legalità del Comune di Castelfranco Emilia, sottolineando inoltre che “la mafia è qui, è fra di noi, la pandemia le ha fornito nuove armi e nuovi strumenti per insinuarsi tra le piaghe aperte nelle tante attività economiche ma anche tra le ferite di individui già deboli e soli. E per questo è ancora più importante non abbassare la guardia e agire nel quotidiano con responsabilità e impegno civico. Noi, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, abbiamo ritenuto fondamentale valorizzare questa giornata, e abbiamo adeguato in corsa tutte le iniziative alle nuove misure restrittive pur di non rinunciarvi. Una nota di particolare orgoglio – ha poi aggiunto – è il progetto realizzato nelle scuole: il coinvolgimento di ben 21 classi fra primarie e secondarie di primo grado denota anche una particolare sensibilità da parte della comunità scolastica rispetto a queste tematiche, che va sottolineata e supportata in tutte le forme possibili. Abbiamo coinvolto anche tutti i componenti dell’Osservatorio della Sicurezza e della Legalità, invitandoli ad aderire ad alcune delle iniziative assieme al tessuto associativo del territorio”.

“LA MEMORIA E L’IMPEGNO” 19 marzo 2021 ore 9.00 e ore 11.00

Incontri online a conclusione del progetto di qualificazione dell’offerta formativa al quale hanno aderito 21 classi tra scuole primarie e scuole secondarie di primo grado degli Istituti Scolastici di Castelfranco Emilia. Con la collaborazione del Presidio Libera Mancini – Vassallo, gli studenti ascolteranno la testimonianza di Gabriella Corsaro, nipote di Giuseppe Rechichi, vittima innocente di mafia e assisteranno alla proiezione del corto teatrale “Nato per lasciare il segno” de La Compagnia delle Lucciole tratta dall’omonimo spettacolo sulla vita di Roberto Mancini.

“MORIRE DI MAFIA” 19 marzo 2021 ore 21.00

Nell’ambito della rassegna “Fai la cosa giusta online” in diretta streaming sulle pagine Facebook Città di Castelfranco Emilia e Fai la Cosa Giusta – ospiti della serata, condotta dal giornalista Pierluigi Senatore, Pietro Grasso, in passato magistrato a latere del maxiprocesso palermitano alla mafia, Procuratore a Palermo, poi Procuratore nazionale antimafia e infine Presidente del Senato, Attilio Bolzoni, giornalista e saggista profondo conoscitore del fenomeno mafioso e Nicola Leoni, Sindaco di Gazoldo degli Ippoliti e Vicepresidente di Avviso Pubblico.

“NON SOLO NOMI – STORIE DELLE VITTIME DI MAFIA” 20 marzo 2021

In collaborazione con il Presidio Libera Mancini-Vassallo saranno divulgate schede di approfondimento sulle storie di vita di alcune vittime innocenti delle mafie.

LETTURA DEI NOMI DELLE VITTIME – 20 marzo 2021

Il Comune di Castelfranco Emilia parteciperà alla lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie organizzata a livello provinciale e coordinata dal Comune di Modena.

Il video della lettura verrà diffuso attraverso i canali social istituzionali.

FLASH MOB “A RICORDARE E RIVEDER LE STELLE” 21 marzo 2021

Si invitano i cittadini e le famiglie a postare sui propri profili social e ad inviare ai canali social istituzionali della Città di Castelfranco Emilia, le immagini di stelle costruite con materiali di riuso e dedicate, assieme ad un pensiero, ad una vittima innocente di mafia. Le immagini raccolte formeranno un collage, una costellazione di ricordi per le tante vittime innocenti delle mafie.

Tutte le iniziative sono patrocinate da Avviso Pubblico in collaborazione con il Presidio Libera Mancini-Vassallo