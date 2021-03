Sereno o poco nuvoloso in pianura con possibili formazioni nebbiose al primo mattino sulla pianura prossima al corso del Po. Addensamenti lungo i rilievi potranno dar luogo a deboli precipitazioni sulle aree di crinale dalle ore serali. Temperature minime in diminuzione, più sensibile sulla Romagna, con valori compresi tra 2 e 6 gradi; gelate possibili nelle aree fuori dai centri abitati. Massime pressoché stazionarie e comprese tra 14 e 17 gradi. Venti in prevalenza da sud-ovest, tendenti a rinforzare nel pomeriggio-sera, con raffiche moderate sulla pianura, forti in area appenninica. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

(Arpae)