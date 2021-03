Dalle 14.30 vigili del fuoco impegnati a Carpi per un incendio al quarto piano di una palazzina in via Unione Sovietica 4. In via precauzionale il palazzo è stato evacuato portando all’esterno 15 persone. Una madre con i tre figli è stata affidata ai sanitari del 118 per accertamenti. Al momento situazione sotto controllo: l’incendio è stato estinto e sono in corso le operazioni di verifica.



