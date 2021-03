Poco dopo la mezzanotte di oggi, 8 marzo, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, allertati da un istituto di vigilanza privato, sono intervenuti in paese in via Sacco e Vanzetti, per un sopralluogo di furto all’interno del supermercato Coop.

Ignoti ladri, nella serata del 7 marzo, accedendo da un condotto di aereazione posto sul tetto, si sono calati all’interno dell’esercizio commerciale da dove hanno asportato svariati generi alimentari. I danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva asportata sono ancora in corso di quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.