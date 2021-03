Seconda spaccata in meno di un mese: dopo che lo scorso 11 febbraio i ‘soliti ignoti’ avevano preso di mira la pizzeria ‘da Giannico’, i malviventi colpiscono, questa volta, l’Intersport Nova Sport di via Papa Giovanni XXIII. Il blitz poco dopo le 23 di venerdì sera, con buona pace di coprifuoco e zona rossa: erano in quattro e con un tombino hanno sfondato una delle vetrine dell’esercizio, ma non hanno potuto perfezionare la razzia

Troppo rumorosi nella loro azione, i malviventi hanno infatti svegliato l’occupante di una delle abitazioni sopra al negozio che ha gridato contro di loro proprio mentre scattava l’allarme del negozio stesso. I quattro si sono quindi dati alla fuga poco prima del sopraggiungere della vigilanza privata e della pattuglia degli agenti del commissariato cittadino, che indagano sull’accaduto. «Poteva andar peggio, ma l’episodio ci allarma: con il coprifuoco che svuota le strade servono più controlli», il commento dei titolari del negozio, che già nel novembre 2019 era stato saccheggiato dai ladri.