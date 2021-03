Lunedì, 8 marzo 2021 in occasione della festa della donna, via Vittorio Veneto, nel centro storico di Castelnovo, si tingerà di giallo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Centro Storico Castelnovo Monti e l’Assessorato alle Pari opportunità. “Il cuore del nostro paese – spiega l’Assessore Lucia Manfredi – verrà decorato con mimose per celebrare la giornata dedicata alle donne e rappresentare l’impegno per il raggiungimento dell’uguaglianza di genere.

Segnaliamo inoltre un’altra bella iniziativa alla quale il Comune ha aderito con entusiasmo: l’artista Simona Sentieri, ispirata dall’iniziativa lanciata dal comune di Biella (e poi raccolta da altre città come Roma, Torino, Milano) ha proposto ad amministratori e dipendenti di indossare una mascherina rossa per l’8 marzo come segno del sostegno alla lotta contro la violenza sulle donne. Un’azione che punta a coinvolgere sia donne che uomini, perché solo con la collaborazione di tutti sarà possibile ottenere risultati concreti su questo fronte così importante”. Conclude Lucia Manfredi: “Sono piccoli gesti simbolici che speriamo ispirino sempre più persone ad impegnarsi nel quotidiano per il rispetto e perché tutti comprendano che il raggiungimento dell’eguaglianza è una responsabilità e un vantaggio per tutti”.