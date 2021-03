Ora più che mai le attività on line sono fondamentali, sia per l’accesso a prestazioni e documenti, sia per il telelavoro, la smart working e soprattutto la didattica a distanza.

Nella frazione di Colombaro le infrastrutture di rete si basano su ADSL o su collegamenti con tecnologia FWA che tuttavia non sono sempre possibili.

Per questo, il Presidente del Consiglio di Frazione di Colombaro, Michele Bilotta, ha fatto pervenire al Comune di Formigine una petizione di firme al fine di sollecitare gli organi competenti ad accelerare i lavori necessari per la copertura del proprio abitato con connessione a fibra ottica (FTTH).

Il sindaco Maria Costi si dichiara solidale con i suoi concittadini e aggiunge la sua voce per un appello deciso agli operatori del settore affinché si possa implementare al più presto una infrastruttura digitale che risponda ai bisogni delle persone.

L’appello si rivolge soprattutto Open Fiber, che dovrebbe realizzare il piano Infratel, società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che ha appunto il compito di promuovere la realizzazione e l’integrazione delle infrastrutture per la fruizione dei servizi internet a Banda Ultra Larga nelle aree a bassa densità di popolazione, dette anche Aree Bianche.

Il Sindaco Costi ha inviato una sollecitazione formale a Open Fiber, con l’auspicio di vedere già nelle prossime settimane l’avvio dei lavori.

Il resto del territorio formiginese è coperto da un’infrastruttura per la banda ultralarga garantita dalla tecnologia FTTC; nei prossimi mesi è previsto il passaggio alla tecnologia FTTH, con connessioni ancora più stabili e veloci.