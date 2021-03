Il 15 marzo 2021 scade il termine per la presentazione delle domande per l’ammissione all’11° corso triennale Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri.

Un percorso che consente di investire nel bene comune per migliorare il futuro, aiutare gli altri, combattere le ingiustizie diventando parte di un’Istituzione prestigiosa, a capo di un gruppo di persone al servizio del cittadino, che si misurano quotidianamente con sfide nuove dinamiche, per il bene comune.

Sono 626 i posti banditi a concorso, a cui possono partecipare, oltre ai militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, tutti i cittadini italiani, di età compresa tra 17 e 30 anni, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2020 – 2021, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché siano in possesso di tutti gli altri requisiti stabiliti dal bando di concorso, consultabile sul sito www.carabinieri.it