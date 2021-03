La Commissione Consiliare comunale Pari Opportunità quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della Donna, 8 marzo 2021, ha proposto due iniziative che hanno voluto portare l’attenzione del territorio sul tema della donna, affrontandolo da diversi punti di vista, non ultimo quello maschile, perché la vera parità la si può ottenere se entrambi i generi, quello femminile e quello maschile, si sentono soggetti attivi della discussione.

L’iniziativa a cura della Commissione consiliare comunale ha visto la collaborazione anche del Sindacati Pensionati italiani SPI-CGIL, di CISL Pensionati Emilia Centrale, dell’Università del Tempo Libero di Scandiano, di COOP Alleanza 3.0 e dell’Auser Scandiano.

Una vignetta disegnata per l’occasione dal vignettista Gianlorenzo Ingrami da domani sarà nelle vetrine dei negozi ed esercizi commerciali di Scandiano e Arceto per sensibilizzare il pubblico e il territorio su questo tema attraverso un linguaggio estremamente immediato e comunicativo.

Ingrami collabora da anni con diverse testate italiane come con l’Unità, il Manifesto, Frigidaire, Il Nuovo Male, CEM Mondialità, Altraeconomia, Avvenire, La Gazzetta dello Sport. Attualmente è il vignettista de La Nuova Ecologia, mensile di Legambiente e de La Via Libera, periodico di Libera contro le mafie. E’ stato premiato in diversi concorsi in Italia e all’estero ed è stato selezionato per la campagna #SaveTheArctic di Greenpeace Italia. Nel 2017 ha vinto il primo premio al concorso “Una vignetta per l’Europa” indetto dalla rappresentanza in Italia della Comunità Europea e da Internazionale, per la miglior vignetta dell’anno pubblicata sulla stampa italiana. Partecipa con le sue vignette a talk e rassegna stampa tv di RaiNews24.

Nel giorno della Festa della donna, nella serata dell’8 marzo, un evento speciale attende tutti gli scandianesi sui canali social del Comune. Evento che sarà annunciato nei prossimi giorni.