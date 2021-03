Una scelta decisamente in controtendenza, quella di Federconsumatori provincia di Modena APS. A partire dal mese in corso aprono in Appennino tre nuovi sportelli dell’Associazione, a Fanano, Zocca e Serramazzoni, che affiancheranno quello storico di Pavullo attivo ormai da un quarto di secolo.

Questo avverrà grazie al Progetto “Al tuo fianco. Le associazioni dei consumatori al servizio dei cittadini durante la pandemia da Covid 19” realizzato con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Riparto 2020; un progetto sperimentale che Federconsumatori ha declinato anche in favore di una maggior presenza in aree di scarsa o nulla presenza delle Associazioni dei Consumatori, e dove da tempo si riducono progressivamente i servizi di interesse pubblico.

I nostri sportelli consentiranno a cittadini e cittadine di affrontare, tra gli altri, temi come:

– consulenze, contenziosi e assistenza nelle procedure di conciliazione in materia di telefonia, energia, acqua, gas, poste, banche e assicurazioni.

– Consulenze su preliminari di acquisto immobiliare, intermediazione immobiliare, condominio.

– Tutela della Salute e contenzioso nella Sanità pubblica e privata.

– Truffe e raggiri, pratiche commerciali scorrette, diritto di recesso per i contratti firmati al di fuori dei locali commerciali.

– Sovraindebitamento.

Federconsumatori Modena si occupa storicamente di dipendenze, orientando i cittadini verso i percorsi e le iniziative promosse in ambito pubblico. Da tempo collaboriamo con diversi soggetti rispetto al contrasto al gioco d’azzardo ed alle ludopatie, in una Provincia dai numeri preoccupanti.

Infine, con questa maggiore presenza in Appennino, la nostra Associazione si dà l’obbiettivo di coadiuvare le Comunità che agiscono per affrontare e superare le carenze di servizi pubblici e privati nel proprio territorio.

Gli sportelli saranno aperti esclusivamente su appuntamento, per informazioni e prenotazioni chiamare lo 059 260384.