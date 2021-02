Agnese Chinelli è stata eletta oggi all’unanimità dall’Assemblea generale nuova segretaria generale della Fisac Cgil Emilia-Romagna. Chinelli sostituisce Gianni Luccarini a cui sono andati i ringraziamenti di tutta l’Assemblea, del segretario nazionale Fisac Nino Baseotto e del segretario della CGIL regionale Luigi Giove, che hanno partecipato ai lavori.

Chinelli è nata a Ferrara, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e ha cominciato l’attività sindacale in Carife, una delle quattro banche oggetto di risoluzione nel 2015.

È componente del Direttivo nazionale Fisac Cgil e ha ricoperto il ruolo di segretaria organizzativa della Fisac Cgil dell’Emilia-Romagna dal 2017.

“Sono onorata di rappresentare la Fisac e la Cgil, in un momento così difficile ma allo stesso tempo determinante per le scelte che ci si presentano a livello nazionale e globale – ha commentato Chinelli -. Le lavoratrici e i lavoratori del settore delle banche, delle assicurazioni e riscossioni, hanno ricoperto un ruolo di primo piano durante la pandemia, garantendo l’erogazione di servizi pubblici essenziali e supportando il governo negli aiuti alle famiglie, ai cittadini e alle imprese. Il sistema bancario e finanziario può e deve rivestire un ruolo sociale, rapportandosi agli interessi pubblici e alle pubbliche istituzioni, partecipando così al rilancio economico del Paese, in un ottica complessiva di sostenibilità ambientale e di uguaglianza che la pandemia ha dimostrato non essere più rinviabile”.