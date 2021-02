Sabato 27 e domenica 28 febbraio sono le giornate nazionali di iscrizione all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Il Comitato comunale di Sassuolo, non potendo effettuare banchetti in Piazza, ha deciso di tenere aperta la sede dell’Associazione (Circolo Ottavio Tassi) in via Repubblica 32, al primo piano della palazzina, dalle ore 10 alle ore 12 di entrambi i giorni, per il rinnovo, il recupero, le nuove iscrizioni e qualsiasi altra cosa. Si sosterà solo il tempo dell’iscrizione, con maschera, distanziamento e disinfezione delle mani.

Le successive aperture della sede appariranno con un calendario sulla pagina facebook di ANPI Sassuolo: https://www.facebook.com/ANPI-Sassuolo-106079294272943/

E’ possibile versare, apponendo la causale NUOVA iscrizione Sassuolo, oppure RINNOVO iscrizione Sassuolo, il corrispettivo, non inferiore a 10 euro sul Conto Corrente bancario di ANPI-Sassuolo (che provvederà a inviare la tessera a casa per posta o nella buca delle lettere in busta chiusa) a mezzo: BANCO BPM Ass.Naz. Part. d’Italia Comitato comunale di Sassuolo Codice IBAN IT91 I 05034 67010 000000018249.

Per chi desidera versare la sua quota a Modena, con la stessa causale in modo da riconoscere la zona di Sassuolo: BANCA POPOLARE DI MODENA Ass.Naz. Part. d’Italia Comitato provinciale di Modena Codice IBAN di accredito IT 63 E 05387 1290000000000 5318.

Se infine qualcuno preferisce il bollettino postale del Comitato provinciale di Modena, con la stessa causale (la tessera sarà inviata per posta): ASSOCIAZ. NAZ. PARTIGIANI D’ITALIA COMITATO PROVINCIALE DI MODENA C/C POSTALE n. 930717 36 (da usare preferibilmente per offerte al Giornale).

Il Comitato comunale di Sassuolo coglie l’occasione per informare che il Congresso comunale e provinciale, il principale momento democratico della vita di ANPI per il rinnovo delle cariche e per la definizione di obiettivi e programmi, si terrà in presenza probabilmente nell’autunno di questo anno, se la situazione vaccini migliorerà, e il Nazionale nella primavera del 2022.