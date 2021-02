Ieri pomeriggio in piazza Tien An Men a Modena, nel corso di uno specifico servizio antidroga, i carabinieri della stazione di Modena principale hanno tratto in arresto un ventinovenne tunisino, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri nell’atto di cedere 5 gr. di hashish a un 65enne campano.