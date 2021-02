Questa mattina intorno alle 5.20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti alle porte di Mirandola in via Imperiale per l’incendio di una vettura in sosta nel cortile di un’abitazione. All’arrivo della squadra la macchina era già completamente avvolta dalle fiamme. Non sono segnalati feriti, mentre le cause del rogo sono in corso di accertamento.



