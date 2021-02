Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sesto Imolese corso servizio di controllo nella località e attuazione misure Covid nel territorio imolese, hanno denunciato alla Procura Felsinea un 48enne romeno per ricettazione. I Carabinieri hanno trovato il romeno in possesso di un trattore agricolo marca John Deere, targato, di cui non era in grado di giustificarne il possesso. I controlli effettuati nell’agro imolese hanno permesso di risalire alla provenienza furtiva del mezzo agricolo asportato durante la notte precedente da una azienda agricola di Conselice. Il mezzo è stato restituito all’avente diritto.



