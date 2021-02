Nel giorno in cui la Questura di Reggio Emilia ha ufficializzato gli avvicendamenti al proprio interno, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi saluta e ringrazia il dottor Carlo Maria Basile, che passa dall’essere dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico, dal 2018 a oggi nella nostra città, al ruolo assegnatogli a Viterbo nella Digos, e si congratula con la dottoressa Federica De Simone, augurandole in bocca al lupo per il nuovo incarico assegnatole.

Nei giorni scorsi il sindaco ha incontrato il dottor Basile (foto) manifestandogli personalmente la gratitudine e l’apprezzamento per l’importante opera svolta in questi anni in città presso la Squadra Volanti, con una serie di servizi che hanno contribuito in modo determinante al mantenimento della sicurezza.