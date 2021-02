Molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni in mattinata sui rilievi centro-occidentali in estensione nel pomeriggio-sera su tutta la regione. Le precipitazioni, a carattere debole, saranno nevose fino alla pianura sul settore emiliano mentre in Romagna la quota neve sarà intorno ai 300 metri, in abbassamento fino alla pianura nella serata. Temperature in sensibile diminuzione: minime comprese tra 0 e 3 gradi e massime tra 3 e 6 gradi. Venti deboli-moderati orientali con rinforzi sul mare e sulla costa. Mare mosso o molto mosso.

(Arpae)