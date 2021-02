Pubblicata dal Comune la graduatoria relativa ai contributi indirizzati alle associazioni per l’anno 2021. Sono stati finanziati 39 progetti presentati in diversi ambiti dalle realtà associative spilambertesi. I contributi hanno visto sempre un maggiore incremento negli ultimi anni, arrivando per il 2021 a 50.000 euro, una cifra importante per una realtà come è Spilamberto. Questo ha ancora più valore in un momento come questo, in cui il Covid ha bloccato e indebolito il lavoro fondamentale e prezioso delle associazioni. Ricordiamo che gli ambiti tematici principali per partecipare al bando erano: collaborazione con l’istituzione scolastica; valorizzazione della collaborazione tra associazioni; Sport&Comunità: progetti per uno sport etico, solidale e responsabile; percorsi della Memoria; Diffusione della cultura della legalità, della cittadinanza attiva, della solidarietà; dialogo interculturale; protagonismo giovanile e valorizzazione del Patrimonio ed iniziative culturali innovative.

“Si tratta di progetti eterogenei – spiega l’Assessore all’Associazionismo Stefania Babiloni – indirizzati a diversi ambiti: sociale, salute, sport, cultura, promozione del territorio. Vogliamo continuare a sostenere uno dei più grandi patrimoni di Spilamberto: le associazioni; grazie al loro impegno si crea quel senso di comunità che ci ha sempre contraddistinto. La nostra forza è il lavoro di squadra, la collaborazione tra associazioni e Comune per offrire sempre più servizi ed attività. Una ‘rete di sicurezza’ importante per tutti noi, soprattutto in questo momento difficile”.