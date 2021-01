Il sistema scelto dall’Amministrazione di Finale Emilia per la raccolta differenziata ha consentito un incremento delle quantità di rifiuti riciclate dal 54% di quattro anni fa all’attuale 90%. Risultato premiato anche dal servizio di Striscia la Notizia trasmesso Venedì 29 Gennaio su Canale 5 in cui la giornalista Chiara Squaglia ha intervistato l’Assessore Gianluca Borgatti e testato l’utilità dell’Applicazione per la raccolta differenziata.

“Quando uno ha dei dubbi su come riciclare un rifiuto – spiega l’Assessore all’Ambiente, Gianluca Borgatti – l’Applicazione spiega dove mettere il rifiuto. Questo servizio non costa nulla al singolo utilizzatore, ma viene redistribuito fra tutti i cittadini attraverso un incremento irrilevante in bolletta di meno di 1 euro.”

Per utilizzare l’Applicazione basta aprirla, inserire il Comune in cui ci si trova, si scannerizza il codice a barre e questa tecnologia è in grado di riconoscere il tipo di prodotto, indicando la destinazione più adeguata per la raccolta differenziata.