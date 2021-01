L’attività e l’impegno della Polizia di Stato, mirate alla prevenzione e al contrasto alla commissione di ogni forma di illegalità e disturbo delle persone, nonché per vigilare sul rispetto delle misure di contenimento del contagio, continuano con l’intento di restituire ai cittadini aree urbane di Reggio Emilia colpite da fenomeni di degrado ed aumentare il senso di sicurezza percepito.

Il Questore ha emesso un’ apposita ordinanza per uno specifico servizio di controllo del territorio, lungo le principali vie di accesso e uscita dalla città, nella giornata di ieri. L’attività anti Covid è stata caratterizzata dall’identificazione di 32 persone, tra cui 8 risultate avere precedenti penali, e dal controllo di 18 veicoli.

Durante il servizio, nel pomeriggio in via fratelli Cervi, è stato identificato un individuo, classe ’51, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. L’uomo aveva 8 mesi di definitivo da scontare.

Lo stesso, domiciliato a Modena, era in città senza un giustificato motivo, pertanto è stato sanzionato per la violazione delle disposizioni atte al contenimento.

Gli operatori, in seguito alle incombenze di rito, lo hanno accompagnato presso la locale casa circondariale.